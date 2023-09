O título do São Paulo é merecido, jogou melhor nas partidas finais, mesmo sendo inferior na maior parte do tempo no Morumbi. Ao se impor no primeiro tempo do jogo de ida, no Maracanã, abriu a vantagem que pesou e não precisou jogar tão bem como em outras ocasiões para erguer o inédito troféu da Copa do Brasil.

Depois de Al-Hilal, Palmeiras, Independiente Del Valle, Fluminense e Olimpia, foi a vez do tricolor paulista aproveitar a bagunça que caracteriza o Flamengo em 2023. Com jogadores melhores, elenco muito mais incorporado, mas envolvido em crises intermináveis que se emendam umas nas outras, os rubro-negros falharam.

Falharam de novo, com o risco de novo fracasso se nem vaga na próxima Libertadores assegurarem. Hoje o time está em sétimo no campeonato brasileiro, posição que não assegura presença no certame internacional em 2024. E pelo momento não será surpresa caso não consiga reagir para subir um pouco na tabela.