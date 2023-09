Nos 15 últimos pontos disputados, o Vasco somou 10, com três vitórias, um empate e uma derrota, injusta, com gol absurdamente anulado em visita ao Palmeiras. No mesmo período, o Santos fez seis, o Bahia sete, o Goiás e Corinthians quatro, São Paulo dois, Inter e Cruzeiro cinco, Cuiabá um.

Os vascaínos estão a apenas dois pontos de sair da zona de rebaixamento, fizeram dez gols nos três últimos cotejos e seu artilheiro, Vegetti, em apenas sete partidas balançou as redes seis vezes. Os badalados Pedro e Gabigol, do rival Flamengo, têm cinco cada, com 20 e 17 aparições, respectivamente.

No reencontro com a torcida em São Januário, em que pese a fragilidade do lanterna Coritiba, a vitória por 5 a 1 mostrou um time com fome, na verdade faminto. Os comandados de Ramón Díaz buscaram os gols sem parar, por todos os 90 minutos. É um espirito totalmente diferente no Vasco da Gama.