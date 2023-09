São três derrotas seguidas. Cinco nos últimos oito jogos, período do São Paulo sem vitórias no campeonato brasileiro, evidentemente com empates nas três outras partidas.

Próximo do título da Copa do Brasil, a equipe de Dorival Júnior estava na quarta colocação antes dessa série em jejum. Havia vencido o Santos por 4 a 1. Até Alexandre Pato fez gol!

Depois disso, priorizando as Copas (caiu da Sul-americana diante da LDU), os tricolores afundaram na classificação. Hoje estão em 13º lugar, com 28 pontos, uma posição à frente do Corinthians, que habita aquele trecho da tabela desde o começo do campeonato.