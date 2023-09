1. Marcos Braz é vereador da cidade do Rio de Janeiro. Deveria estar na câmara na tarde de terça-feira. Quanto ao presente, o também vice presidente de futebol do Flamengo poderia adquiri-lo após o expediente, por exemplo;

2. Torcedores não têm direito de importunar personagens do futebol em momentos de vida pessoal. Ainda mais ofendendo. Se quer protestar, pode fazê-lo nos jogos, nas redes sociais e até na entrada do CT, sem ameaçar, chutar carros dos profissionais, etc. Pacificamente podem se manifestar, como o cidadão indignado com o prefeito reclama na entrada da prefeitura, não na casa do alcaide ou no restaurante onde está jantando;

3. Ao agredir o torcedor, obviamente Marcus Braz perdeu a razão. Se tinha um segurança com ele, deveria orientá-lo para pedir ao(s) manifestante(s) que fosse(m) embora dali. Caso não atendesse(m), a equipe de segurança do shopping deveria ser acionada, e só;

4. Marcos Braz encara enorme rejeição, reflexo dos pífios resultados. Ele se elegeu vereador graças ao sucesso do time de futebol. Sucesso que virou lista de fiascos em 2023. E tantos fracassos obviamente têm suas digitais. É um dos maiores responsáveis pela temporada patética do Flamengo em 2023;

5. Está claro que Braz não tem mais condições de seguir à frente futebol rubro-negro. Mas no primeiro momento também parece evidente que ele não será afastado da vice-presidência de futebol. O presidente Rodolfo Landim segue contando com ele;

6. Se Gerson agrediu Varela num treino, e no dia seguinte os dois estavam, "faceiros" em campo, a lógica e as primeiras reações da diretoria apontam pela continuidade de Marcos Braz na vice-presidência de futebol. Seria mais um erro da gestão Landim, que insiste em colecioná-los.