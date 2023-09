No Sevilla, alternou bons momentos. Eliminou PSV Eindhoven e Fenerbahce (de Jorge Jesus) da Liga Europa, mas antes fez campanha fraca na Liga dos Campeões. E flertou com o rebaixamento.

Podemos comparar a passagem do técnico pelo Flamengo à sua aventura na Copa do Mundo de 2018. Comandando(?) a Argentina, o desastre foi tal que virou quase persona non grata em seu país.

No Flamengo tem sido assim, bem parecido. Destaquei no meu canal em 4 de agosto, após a vitória (1 a 0) sobre o Olimpia que técnico e parte do elenco não estavam em sintonia - veja o vídeo abaixo.

Essa situação piorou com o passar do tempo e a eliminação da Libertadores. Mas a diretoria apenas assiste e torce para dar certo. Apesar dos bons jogos contra Palmeiras (segundo tempo), Fluminense, Grêmio e Botafogo, eles conseguem jogar ridiculamente com facilidade.

Sampaoli e os jogadores não se entendem e dificilmente se entenderão até domingo, quando terão de buscar uma vitória por dois gols em São Paulo. Mas os dirigentes parece que, perdidos como o treinador, apenas torcerão, sem nada fazer.