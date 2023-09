Abel Braga, Jorge Jesus, Domènec Torrent, Rogério Ceni, Renato "Gaúcho" Portaluppi, Paulo Sousa, Dorival Júnior, Vitor Pereira e Jorge Sampaoli são os nove treinadores que assumiram o cargo no clube com Landim no poder. E ele ainda terá quase 15 meses e meio de mandato (termina em dezembro de 2024).

Representam o Mengão no sorteio, o CEO Fred Luz, o presidente Eduardo Bandeira de Mello e Rodrigo Caetano, Diretor de futebol #LibertaFla pic.twitter.com/uv4SpWKlzE -- Flamengo (@Flamengo) December 21, 2016

A dança dos "professores" não é o único ponto em comum entre os dois presidentes. A exemplo de Bandeira de Mello, Rodolfo Landim também se fecha com uma dupla com quem conversa para tomar as decisões sobre o departamento de futebol. E como na gestão passada, vem sendo desastroso.