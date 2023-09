Vencer o clássico era fundamental. Em plena reação e diante do Fluminense semifinalista da Libertadores, para o Vasco o triunfo valeria mais dos que preciosos três pontos.

Ganhou por 4 a 2 reagindo um par de vezes após ceder o empate em duas ocasiões. Gols da vitória marcados por Gabriel Pec, que saiu do banco na etapa final. Com importante participação do goleador argentino Vegetti, que marcou o segundo e deu uma assistência.

Rossi, aposta do técnico Ramón Díaz, deu passes para os dois primeiros tentos - Praxedes abriu o placar. Uma partida de elevado nível competitivo dessa equipe que parecia entregue antes dos reforços e do novo treinador.