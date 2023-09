Curiosamente Bandeira de Mello se candidatou a deputado federal quando na presidência do Flamengo, em 2018. Não se elegeu. Conseguiu seu objetivo na segunda tentativa, em 2022. Já Marcos Braz, atual vice de futebol, se elegeu vereador na cidade do Rio de Janeiro em 2020, quando estava no cargo. Semelhanças.

O ressurgimento do ex-presidente Eduardo Bandeira de Mello despertou seus apoiadores, que andavam adormecidos. Personagens do clube, influencers etc. Inegavelmente com ele no poder o Flamengo viveu um período vital, pois seguiu o projeto de reestruturação elaborado por quem fez parte daquela gestão e quem está na atual.

Mas o torcedor precisa de memória, pois as narrativas ilusórias já pipocam por aí. O futebol rubro-negro foi um desastre na maior parte da gestão passada, e hoje é um amontoado de problemas, com crises em série, decisões equivocadas e pouco, ou nenhum, resultado para muito investimento. É aí que os mandatos de Landim e Bandeira mais se assemelham. E como!

Com o ex-presidente os investimentos não eram tão elevados como os de hoje, mas já existiam. No elenco, jogadores como Diego Alves, Arão, Diego Ribas, Emerson Sheik, Guerrero, Everton Ribeiro (6 milhões de euros), Cuellar (2 milhões de euros), Piris da Motta (3 milhões de euros), Berrío (3,5 milhões de euros), Vitinho (10 milhões de euros), Uribe, Henrique Dourado (2 milhões de euros), Geuvânio, Marlos Moreno, Ederson...

Muitos custaram caro, outros vieram livres de multa, mas tinham salários e aluguel dos direitos federativos elevados. Assim, de 2016 a 2018 ultrapassou, no custo do plantel, a maioria dos times da Série A. Era, já, um grupo nada barato e com zero título, exceto o estadual. E isso refletia uma gestão fraca, amadora, com rasgos de paternalismo.

O futebol do Flamengo não precisa de Landim. O futebol do Flamengo não precisa de Bandeira. O futebol do Flamengo precisa de novas ideias, gestão competente, de um presidente que saiba escolher bons profissionais, capazes de colocar o time no verdadeiro "outro patamar". Dinheiro para isso há, basta deixar de lado a vaidade, ser menos político e capaz de achar um verdadeiro gestor.