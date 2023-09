O São Paulo não vence há sete jogos, com três empates e quatro derrotas. No segundo turno fez apenas um ponto em três partidas, apenas Coritiba e Cuiabá são piores, com zero.

O Flamengo venceu o líder, Botafogo, que estava invicto como mandante, mas 11 dias depois voltou a fracassar. Vexame na derrota por 3 a 0 para o Athletico, no Espírito Santo.

O técnico do São Paulo era do Flamengo em 2022. Campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, Dorival Júnior deu sinais de desgastes a partir de setembro. A história se repete.