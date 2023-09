Adversário do Brasil na noite desta terça-feira, em Lima, a seleção do Peru só venceu cinco dos 50 confrontos entre as equipes. E mesmo melhorando seu desempenho nos últimos anos (foi à Copa do Mundo de 2018 e só perdeu a vaga na do ano passado na repescagem, nos pênaltis, para a Austrália), não derrota o time da CBF desde 11 de setembro de 2019: 1 a 0 no Los Angeles Memorial Coliseum, na Califórnia, Estados Unidos.

Mas aquele era um amistoso. Em partidas oficiais, valendo três pontos, o último triunfo peruano sobre os brasileiros fica mais no passado. Aconteceu em 12 de junho de 2016, 1 a 0 com gol de mão de Ruidíaz que o árbitro uruguaio Andrés Cunha validou. O resultado eliminou o Brasil da Copa América disputada nos Estados Unidos e vencida pela campeã da edição anterior, a seleção do Chile.