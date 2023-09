Em 9 de setembro de 2023, Vitor Pereira concedeu entrevista e disse sobre o Brasil: "O que gostei menos foi da falta de educação. Muita falta de educação. Não estou apontando especificamente A, B ou C, mas é uma falta de educação geral. É preciso ter estômago. Não é da imprensa, é do futebol em si e tudo que envolve. Às vezes, passa do limite da emoção. Extravasa e dizem coisas que nós aqui (em Portugal) ainda não estamos preparados. Lá pode ser normal, percebi que é cultural, mas para nós é difícil".

Vitor Pereira é um bom treinador que não se destacou no Brasil. Fez trabalho de razoável para bom no Corinthians (claramente melhor do que o atual) e fracassou no Flamengo por culpa não apenas dele, mas também pelas mazelas do futebol rubro-negro e seu elenco, um ambiente triturador de técnicos.

Sobre a falta de educação por aqui, ele tem boa dose de razão e temos que admitir isso, sim. Mas os fatos mostram que não se trata de uma exclusividade dos brasileiros.

Siga Mauro Cezar no Twitter

Siga Mauro Cezar no Instagram