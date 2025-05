Augusto Melo resistiu por 17 meses

Em 1972, após 15 meses de mandato, por má gestão financeira, o presidente Miguel Martinez sofreu impeachment pelo Conselho Deliberativo do Corinthians.

Augusto Melo resistiu por dois meses a mais.

E foi impedido também por isso, mas não só, e tem dois problemas para resolver: tentar convencer os sócios do clube de que está indiciado no inquérito da VaideBet porque é perseguido pela Polícia Civil de São Paulo — e convencer a Justiça de que não tem relações com o PCC.