Augusto Melo mente até o fim

Uma delas, da desembargadora Clara Maria Araújo Xavier, fala por si só:

"Intitular essa discussão do Sport Clube Corinthians, que já é de pleno conhecimento nacional, pois vem sendo objeto de brigas amplamente cobertas pela imprensa, há tempos, como questão de urgência e relevância, com pedido de "apreciação preferencial do presente recurso," é querer burlar a ordem cronológica de apreciação dos processos e uma verdadeira afronta àqueles que aguardam do Judiciário, há muito mais tempo, decisões de cunho humanitário, como recebimento de medicações recusadas, tratamento médico, cirurgias, alimentos, moradia, interdição de idosos etc, questões, sim, verdadeiramente preferenciais e relevantes.

No entanto, considerando que os funcionários do gabinete desta Relatora não estão conseguindo trabalhar na data de hoje, diante das insistentes intervenções dos interessados no presente recurso, paço a apreciar o pleito, visando alívio para bem exercer a continuidade dos trabalhos deste gabinete.

Assim, indefiro o pedido de efeito suspensivo(?)".

O que será que tem na cadeira de presidente do Corinthians que tanto interessa a Melo.

Se for açúcar nele ele já se melou.