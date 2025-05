Com dois pênaltis inexistentes, deu Flamengo que fez o dele

Leila Pereira talvez tenha pensado: "O juíz é nosso", em homenagem ao seu voto no paraquedista Samir Xaud na CBF.

Luiz Eduardo Baptista deve ter imaginado o inverso: "Já estou pagando por não ter votado no cara".

Em campo, o Palmeiras era propositivo contra o Flamengo reativo.

Estêvão se despedia da casa verde e Paulinho aguardava no banco.

Pedro também estava no banco, com Bruno Henrique mais uma vez no comando do ataque.

Quando o jogo chegou aos 30 minutos pouco cumpria a expectativa criada em torno dele, com supremacia absoluta das defesas e nenhuma emoção além do pênalti mal dado.