Neymar joga 35 minutos e pouco faz

Diferentemente do acontecido contra o CSA, no Rei Pelé, hoje, no Barradão, Neymar não fez diferença.

A diferença mesmo foi que nas Alagoas o Santos caiu da Copa do Brasil e na Bahia, enfim, o Santos venceu, por 1 a 0, gol de Guilherme no primeiro tempo, contra o Vitória.

Para não dizer que Neymar nada fez, ele cavou bem uma falta, aos 46 minutos do segundo tempo e a bateu ainda melhor para ótima defesa de Arcanjo.