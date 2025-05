De prejudicado a beneficiado, Grêmio respira

O Bahia foi a Porto Alegre e no estádio gremista vazio (14 mil torcedores) criou uma porção de chances desperdiçadas de gol, o que isenta o treinador e exige botar os pés de seus jogadores na fôrma.

O que não tem jeito mesmo é o apito porque para o apetrecho não existe o que o afine com assopradores de péssima qualidade e personalidade fraca.

O Grêmio foi seguidamente prejudicado em seus últimos jogos com reclamações estridentes desde a decisão perdida do Gauchinho, passando pela eliminação na Copa do Brasil e jogos no Brasileirão que o deixaram na Z4.