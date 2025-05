Cruzeiro passeia pelo Castelão com belo futebol

Ainda antes dos 45 minutos iniciais, Lucas Silva, com absoluta liberdade, ampliou para 2 a 0.

O português Leonardo Jardim não tinha por que mexer no time dele, ao contrário do argentino, que sacou Diogo Barbosa, Pol Fernandez e Martinez, para botar, no intervalo, Pochettino, Pedro Augusto e Mancuso.

O Cruzeiro se mantinha no topo, em terceiro lugar, a apenas dois pontos do Palmeiras, a quem receberá no domingo.

Pior: na quarta-feira é possível que o Fortaleza seja eliminado da Libertadores caso perca para o Racing, na Argentina, e o colombiano Atlético Bucaramanga vença, no Chile, o eliminado Colo-Colo.

E o Fortaleza permanecia apenas um ponto à frente da Z4.

Era outro time no segundo tempo, disposto a honrar a camisa do Tricolor do Pici, apertando o Cruzeiro explorava os espaços na tentativa de matar o jogo.