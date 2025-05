Crônica de um indiciamento anunciado

O presidente do Corinthians expôs o clube à mancha indelével em sua historia



Nesta segunda-feira (26), o Conselho Deliberativo do glorioso Sport Club Corinthians Paulista porá fim ao mandato de Augusto Melo como presidente da agremiação com quase 115 anos de vida.

Encerra-se assim o capítulo mais vergonhoso da história do clube que não é de hoje convive com cartolas que só fazem se servir dele.

Assinantes leem mais AQUI.