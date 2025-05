Fluminense confirma favoritismo; São Paulo não!

Sim, gol contra do goleador argentino: 1 a 1 ainda no primeiro tempo.

Que no Morumbi terminou sem gols entre São Paulo e Mirassol, com apenas uma emoção, quando Luciano cabeceou e Walter fez grande defesa.

De resto, o Mirassol teve mais a bola e jogou de igual para igual até fazer, no começo do segundo tempo, o 1 a 0 com Gabriel, culminando troca de passes de mais de um minuto e falha de Rafael ao tentar cortar cruzamento pela direita, diante de 30 mil torcedores.

Se o Fluminense, diante de 46 mil pessoas, foi para cima do Vasco em busca da virada no embate entre Renato Gaúcho e Fernando Diniz e Guga conseguiu o 2 a 1 em tirambaço de fora da área, o São Paulo, por mais que trocasse cinco jogadores com meia hora do segundo tempo, pouco machucava os surpreendentes visitantes.

Pior: aos 43, Reinaldo, de pênalti fez 2 a 0 e comemorou a lei do ex sem medo de ser feliz ao beijar o escudo do São Paulo na bandeirinha de escanteio.

Enzo Diaz derrubou Chico Kim na área.