Que saudades vamos sentir de Estêvão!

No meio do primeiro tempo Estêvão deu um chapéu sensacional, passou para Maurício, recebeu de volta e quase fez um golaço, evitado pelo goleiro do Ceará.

Aos 18 minutos do segundo tempo Estêvão sofreu pênalti, bateu o pênalti, pegou o rebote do goleiro Fernando Miguel e fez 1 a 0 para o Palmeiras.

Minutos depois, Estêvão recebeu de Lucas Evangelista, invadiu a área a mandou no ângulo: 2 a 0.