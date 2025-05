Os 20 clubes dissidentes são mesmo dissidentes?

Em bom português, são mais do mesmo, apenas, finalmente, desgostosos com o acinte de mais um processo eleitoral ofensivo. A gota d'água que transbordou o copo.

Sim, a baixa política que envolve até o Poder Judiciário nacional exagerou e obrigou um mínimo de reação.

Que servirá para negociar alguns avanços e nada além disso, porque os presidentes de clubes, com as exceções de praxe, já mostraram à exaustão, e há décadas, que são farinhas do mesmo saco que agasalha os presidentes de federações estaduais.

É uma pena mas é assim. Melhor que nada, mas quase nada.

Ou você compraria um carro usado, por exemplo, do atual presidente do Corinthians? Entregaria a ele seu cachorro para dar uma volta no quarteirão?