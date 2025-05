Neymar joga pouco, muito bem, mas o CRB venceu

O primeiro tempo foi equilibrado, com os alagoanos melhor e com mais chances claras de gol, evitadas por Brazão, que manteve o zero no placar.

Começou o segundo tempo e Neymar seguiu no banco.

E Brazão seguiu salvando o Santos.

Aos 20 Neymar entrou e, dois minutos depois, passou para Souza só não abrir o placar porque o goleiro impediu.

Três minutos depois, pôs a bola na cabeça de Thaciano para Matheus Albino fazer outra defesaça.

Neymar fazia até chover em Maceió e o Santos tomava conta do jogo.