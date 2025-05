Augusto Melo indiciado surpreende ninguém

Que Augusto Melo e seus amigos seriam indiciados no rigoroso, e muito bem conduzido, inquérito da polícia paulista sobre a escandalosa negociação do Corinthians com a Vai de Bet, só surpreendeu o advogado do quase ex-presidente do clube.

Sem temor de ser desmoralizado ele ainda na segunda-feira garantiu que Melo escaparia ileso .

Que advogados têm de jurar pela inocência de seus clientes faz parte da defesa.