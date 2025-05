Espanha quer Israel fora da UEFA

Se a Rússia está excluída do futebol, por que o genocídio em Gaza não é punido?



Mais claro do que o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, impossível: "Se a Rússia foi obrigada a se retirar de competições internacionais (?) Israel também deveria. Não podemos permitir dois pesos e duas medidas". Veja AQUI.

Na mesma segunda-feira (19) o ex-deputado israelense Moshe Feiglin disse no Canal 14 de Israel: "Toda criança, todo bebê em Gaza é um inimigo. O inimigo não é o Hamas. Temos que conquistar Gaza e colonizá-la. E não deixar uma só criança lá. Não há outra vitória", falou a besta-fera, líder do partido sionista Zehut. Veja no Google.

