Corinthians se classifica sem chorar e só rir no fim

Derrotado no jogo de ida por 1 a 0, os visitantes fizeram primeiro tempo em Itaquera mais perigosos que os anfitriões até o 40° minuto, quando os anfitriões tomaram mais conta do jogo e reclamaram, com razão, de um pênalti cometido em Romero que sofreu empurrão muito mais forte que o marcado contra Yuri Alberto.

Sem seus três melhores jogadores, Carrillo, no banco, Garro e Memphis, ambos quase recuperados de lesões e previstos para enfrentar o Galo, no sábado, em BH, o Corinthians jogou com o regulamento e foi para o intervalo classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil, diferentemente de Grêmio e Fortaleza, outros dois times de Série A eliminados nesta rodada.

O Corinthians voltou melhor no segundo tempo, com boas trocas de passes, embora com dificuldade em romper a defesa adversária.

Mas o jogo seguia aberto e sem emoções.

Vira e mexe Raniele aparecia na área como elemento surpresa, mas não sabia o que fazer na hora de finalizar, porque seu nome não é Paulinho, lembra dele?

Dorival Júnior chamou, aos 20 minutos, Carrillo e Talles Magno para os lugares de Bidon e Romero.