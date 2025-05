São Paulo vai bem apesar de Ferraresi contra Timbu corajoso

Em gramado encharcado no estádio dos Aflitos lotado por quase 17 mil torcedores, o São Paulo passou bem pelo Náutico, da Série C, e segue para as oitavas da Copa do Brasil, ao vencer por 2 a 1.

Logo de cara o Tricolor fez 1 a 0 com Luciano e logo de cara o Timbu ficou com dez jogadores.

Estaria tudo liquidado não fosse a estultice de Ferraresi que também foi expulso aos 21 minutos, por um carrinho estúpido no meio de campo.