Leila Pereira, a rainha do Parque

E deixa claro que entre seus negócios e o esporte a opção preferencial é pelos primeiros, entre o banco e o Palmeiras, que trata como dela, o banco.

Até porque quem cobra juros extorsivos vive preocupada com decisões judiciais e a escolha do novo presidente da CBF tem tudo a ver com influentes juízes em Brasília e no Rio de Janeiro.

Reizinho do Parque era elogio em tempos do Rei Pelé.

Rainha do Parque, em tempos do Príncipe Neymar, está longe de sê-lo.