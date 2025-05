Crise na CBF incomoda o governo Lula

As idas e vindas recentes na CBF bateram à porta do governo federal, e o Palácio do Planalto cogita intervir diretamente com o presidente da Fifa, Gianni Infantino.

O desconforto é geral com as informações sobre as pressões descabidas e métodos mafiosos que redundaram na escolha de Samir Xaud.

O Brasil sediará a Copa do Mundo de futebol feminino em 2027 e não se descarta a possibilidade de uma conversa direta entre Lula e Infantino para que o cartola saiba do desconforto do governo com o que se passa na CBF.