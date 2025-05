Samir Xaud é o Augusto Melo da CBF

Todo mundo mente.

Há as mentiras piedosas, as por medo, as do dia a dia, e as dos mitômanos, que acreditam em suas mentiras.

Tem também os MN, os chamados mentirosos natos, aqueles que se utilizam de meias verdades, uma das mais abjetas maneiras de mentir, e tentam até enganar a Justiça com tais métodos.