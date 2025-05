O escárnio Samir Xaud venceu: 7 a 1 contra a decência

A chapa de Samir Xaud está inscrita com 25 federações e será única.

Clubes com discursos "modernizantes" como Botafogo e Palmeiras também aderiram e Luiz Zveiter, além de um dos vice-presidentes, deverá ser o CEO da CBF, o que fará de Xaud mero laranja, rainha da Inglaterra.

A eleição dele é soco na cara não apenas do torcedor, mas do cidadão, um 7 a 1 eleitoral com regras espúrias e inaceitáveis.