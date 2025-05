Botafogo foi melhor que o Flamengo em clássico decepcionante

O Flamengo pressionou o Botafogo desde o começo do clássico, criou chances, finalizou pouco entre as traves e correu riscos nas poucas, porém perigosas, pontadas do rival.

O Maracanã testemunhava jogo menos bom do que se esperava, mas longe de ser ruim.

Dom Arrascaeta, artilheiro do Brasileirão, foi poupado por Filipe Luís e Gerson estava suspenso. Faziam falta.