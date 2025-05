Vasco atropela o Fortaleza e o vascaíno dormirá feliz

O Vasco fez, na Colina, o gol mais rápido do Campeonato Brasileiro até agora, com Nuno Moreira, aos 2 minutos e 25 segundos , por sinal um golaço, de quem sabe, do bico da área pela esquerda, no ângulo direito, com passe de Hugo Moura.

E no primeiro jogo de Fernando Diniz em sua volta a São Januário, controlou o Fortaleza com sabedoria.

Assim que começou o segundo tempo, aos 54 segundos, Vegetti fez o 2 a 0, em grande jogada de Paulo Henrique pela direita, com direito a drible da vaca e cruzamento rasteiro perfeito para o goleador argentino.