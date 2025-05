Entre os clubes, só Botafogo, Vasco e mais um com Xaud

Na reunião da LFU, para apoiar a candidatura de Reinaldo Carneiro Bastos para presidência da CBF, três clubes se recusaram a assinar: o mineiro Athletic, o Vasco e o Botafogo.

O motivo do clube mineiro da Série B é desconhecido; o do Vasco se justifica com a proximidade de seu presidente Pedrinho com Flavio Zveiter, que sonha ser CEO da CBF de Samir Xaud, e o do Botafogo, segundo dito pelo próprio CEO do clube, Tairo Arruda, sem fazer segredo, está no acordo de John Textor com o STJD para não ser punido quando fez as acusações sem provas sobre corrupção no futebol brasileiro.

Quem preside o STJD, Otávio Noronha, compõe o mesmo grupo de juristas que apoia Xaud, os do IDP inclusive, que tem o ministro Gilmar Mendes como sócio e assessora a CBF Academy.

No movimento dos clubes há convicção de que assinaturas das federações, como as do Paraná e do Rio Grande Sul, em apoio a Xaud serão revertidas por pressão dos clubes e que a candidatura do atual presidente da Federação Paulista terá mais do que as oito assinaturas obrigatórias de federações.