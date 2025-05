Samir Xaud é afronta ao Brasil

Seu currículo no futebol se limita a ser filho de cartola inexpressivo que durante 40 anos presidiu a federação de Roraima e o elegeu para assumir a função a partir de 2027.

Como se sabe a contribuição de RR ao futebol brasileiro é da mesma relevância da das Ilhas Maldivas ao futebol mundial.

Quem indica e respalda alguém como Xaud só pode estar querendo mostrar ao Brasil que tem poder para fazer qualquer coisa, por mais bizarra que seja, que não está nem aí para a opinião pública e para os rumos do futebol.

A coluna tem dificuldade de aceitar que o ministro do STF Gilmar Mendes, por mais interesses conflitantes que tenha na CBF por meio de seu instituto, esteja em articulação tão pedestre.

Fosse lançado o nome do presidente da federação carioca, da gaúcha, da mineira, pernambucana, baiana etc, estaria tudo dentro da normalidade do jogo, do jogo de cartas marcadas que caracteriza as eleições na entidade.

A esperança que surge está na rebelião de 32 dos 40 clubes das Séries A e B com direito a voto no pleito estranhamente marcado para o próximo dia 25, domingo de Campeonato Brasileiro, com açodamento jamais visto.