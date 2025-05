São Paulo vira com pênalti inexistente e põe Grêmio no Z4

Eram 36 minutos no Morumbi com domínio absoluto do São Paulo, dez finalizações contra nenhuma do Grêmio, quando Pablo Maia, que havia entrado aos 8 minutos no lugar do machucado Marco Antônio, ?? x Z passe depois de cobrança de escanteio paulista e o chileno Aravena recebeu, em seu campo, lançamento do colombiano Monsalve, e abriu a contagem ao bater cruzado contra Rafael.

Os são-paulinos seguiram no ataque e os gremistas na defesa.

O Grêmio não tinha Mano Menezes no banco, chamado pela família por causa de acidente automobilístico que vitimou os dois enteados de sua filha, por ele tratados como netos. Um tristeza tamanha que fica difícil falar de jogo de futebol.