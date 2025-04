From Cupertino to Caipirinha!

POR LUÍS ROBERTO DEMARCO*



A impressionante confusão nos mercados globais causada pelo tarifaço imposto por Donald Trump pode abrir uma oportunidade inédita para o Brasil, muito além do crescimento natural que se apresentará para o agronegócio e para a indústria brasileira, ao substituir exportações americanas, essas sobre-taxadas e ultra-rejeitadas mundo afora.

Na numerologia das tarifas, somadas à prepotência do presidente americano, muitas empresas ícones das economias americana e mundial se encontram encurraladas. Os Estados Unidos taxaram 145% todos os produtos chineses. E a China taxou 125% todos os produtos americanos. Nesse cenário, empresas ícones como Apple e Tesla, por exemplo, não teriam como sobreviver. Ambas são americanas, portanto taxadas em 125% nas vendas para o mercado consumidor chinês, e ambas possuem fábricas na China, portanto taxadas em 145% para vender nos Estados Unidos. Inviável de operar e impossível de competir!



A valores de mercado de hoje, depois de uma desvalorização de 20% em menos de uma semana, a Apple vale 2,93 Trilhões de Dólares. O PIB brasileiro de 2024, divulgado em março de 2025, foi de 11,7 Trilhões de Reais, equivalente na taxa do dólar de hoje a 1,99 Trilhões de Dólares. Ou seja, a Apple vale 1,5 vezes o Brasil.



Se eu fosse o presidente Lula, convidaria a Apple para se mudar para o Brasil. Não somente para fabricar aqui. Mas para mudar a sede de Cupertino - Califórnia, para uma das prósperas cidades do interior de São Paulo. Transformar a Apple em uma empresa brasileira, com incentivos fiscais e trabalhistas, garantindo parâmetros melhores do que ela possui nos Estados Unidos. Daqui, ela poderia exportar para os Estados Unidos com uma taxação de 10% e para a China sem taxação alguma. Seria também uma empresa mais simpática aos europeus, canadenses e mexicanos, ávidos por deixar de comprar qualquer coisa "made in USA".



Somente com a Apple "caipirinha", o Brasil assumiria o papel de terceira economia do mundo, atrás apenas de Estados Unidos e China, e à frente de Alemanha e Japão, por exemplo. E o convite poderia ser feito para diversas outras empresas americanas, com um programa estruturado de incentivos fiscais que seriam modelo para uma ampla e real reforma fiscal e trabalhista no Brasil, para todas as nossas empresas, destravando o sistema burocrático e refém dos piores interesses da política brasileira.



Além de acabar com o estigma que tem a população brasileira de ver qualquer reforma fiscal como um jeitinho que governos federais, estaduais e municipais arranjam para na verdade aumentar impostos para suportar seus gastos e suas ineficiências, esta seria uma forma inovadora e criativa de fazer o Brasil sair dessa conversa fiada de Esquerda versus Direita, e colocar de verdade o país para frente e para o alto, para benefício de todos os brasileiros.