A Portuguesa diante do risco de virar Figueirense

Bourgeois está à frente da SAF da Portuguesa.

No Figueirense a ideia nunca foi a de gerir o futebol, mas sim a de fazer negócio com o estádio Orlando Scarpelli, situado em zona privilegiada em Florianópolis.

Há carradas de razão para supor que o interesse na Lusa também se limite a explorar o estádio do Canindé, em certeira jogada imobiliária.

Bourgeois teve rápida passagem como CEO do São Paulo, apelidado de Alex, o Breve, tantas foram suas trapalhadas, além de ter seu nome em lista de pessoas suspensas pela Comissão de Valores Imobiliários.

Antes, havia aparecido no Santos por intermédio da empresa Teisa e participou das negociações de Neymar com o Barcelona, até hoje envolvidas com a Justiça.

Na Portuguesa, uma de suas primeiras providências foi contratar Fred Mourão para o marketing do clube, mesmo profissional que trabalhou com ele no Figueirense.