Hoje é o dia da verdade

Cabe aos democratas, de todos os matizes, impedir.

Um dos meios é punir exemplarmente aqueles que tentaram, outra vez, golpear a democracia em 8 de janeiro de 2023.

Exatamente por terem escapado ilesos os bandidos de 1964, diferentemente do que se deu na Argentina, no Chile e no Uruguai, reapareceram os admiradores dos que mataram e torturaram durante duas décadas.

Ditadura nunca mais!

Sem anistia!