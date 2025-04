Endrick brilha mais uma vez

Na segunda, dentro da área, disputou uma dividida com o zagueiro que tinha o dobro do tamanho dele, virou de costas e meteu uma bicicleta que teria sido golaço de placa.

Na terceira, em lançamento sensacional de Vini, ganhou do zagueiro na velocidade, penetrou na área e cavou de esquerda para empatar 1 a 1.

No começo do segundo tempo foi à linha de fundo pela direita e cruzou rasteiro para Rodrygo que só não virou porque a zaga chegou meio segundo antes.

Mbappé estava no banco vendo o brasileirinho que havia marcado seu quinto gol na Copa do Rey, artilheiro do Madrid no torneio, média de um gol a cada 89 minutos, segundo o DataESPN.

Que deu lugar ao francês aos 65 minutos, sob aplausos e coro de seu nome ao sair.

E ainda teve treinador que não o convocou de cara para a Seleção Brasileira.