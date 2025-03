Primeira rodada revela equilíbrio no Brasileirão

Dos dez jogos da primeira rodada do Brasileirão, cinco foram clássicos entre clubes que já foram campeões brasileiros: dois deles, entre Grêmio e Atlético Mineiro, e Vasco e Santos teve vencedores: os gaúchos por 2 a 1, em resultado injusto para os mineiros que fizeram por merecer o empate, e os cariocas, também por 2 a 1, contra os paulistas que recuaram e por isso foram derrotados com justiça.

Nos demais três empates, o Flamengo mereceu mais contra o Inter no 1 a 1, o Botafogo fez por vencer o Palmeiras no 0 a 0 e Bahia e Corinthians, pelas circunstâncias, ficaram felizes com outro 1 a 1.

Nenhum paulista venceu e resta o jogo desta segunda-feira para o Bragantino tentar, em casa, contra o Ceará, ser o primeiro.