Botafogo castiga o Palmeiras mais uma vez, mas só empata

Uma sequela clara da perda do tetracampeonato para o rival estava nas arquibancadas da casa verde, menos cheias do que estariam caso o tetra inédito tivesse chegado. Apenas 30 mil torcedores.

O feio avermelhado do polêmico gramado sintético não tinha nada a ver com a perda do título, mas com a cortiça que deu o ar de sua falta de graça.

Em campo, com contas a acertar com o Botafogo, se o time alviverde não se mostrava traumatizado, seguia arame liso, mais com a bola, mas sem machucar o campeão brasileiro e continental, muito objetivo e perigoso na primeira meia-hora do clássico ao criar quatro ótimas oportunidades de gol, com Weverton tendo de trabalhar enquanto John pouco aparecia.