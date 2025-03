Galo ensaiou amassar e acabou derrotado pelo Grêmio

E ainda antes do primeiro tempo terminar Edenilson fez o 2 a 0, em lance todo errado da defesa mineira: saída errada de bola da zaga alvinegra, Villasanti enfia a bola entre dois atleticanos, a redonda carambola entre eles e sobra para o autor do tento.

Futebol é assim: o jogo começou quase com 2 a 0 para um chegou à metade com 2 a 0 para outro.

No segundo tempo o Grêmio, sem Braithwaite, tratou de administrar a vantagem, talvez traumatizado com o 3 a 2 de virada que levou no Brasileirão passado em casa, hoje com mais de 20 mil torcedores.

Volpi foi decisivo de novo, aos 20, ao evitar que Júnior Santos diminuísse.

Mas, aos 29, em lançamento de Scarpa, água mole em pedra dura até que fure, Rony fez o 1 a 2 e era mais que justo, ainda faltava mais.

Faltava, mas não veio e o Grêmio venceu só Deus sabe como, porque Arana cabeceou para fora o empate no derradeiro minuto.