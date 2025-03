Flamengo e Inter protagonizam belo empate

Flamengo e Inter jogaram xadrez no Maracanã com bom público, embora menor do que se poderia prever em se tratando de Flamengo, com 48 mil torcedores.

Dois ex-laterais esquerdos da melhor qualidade duelavam nos bancos, Filipe Luís e Roger Machado.

Os rubro-negros começaram mais agressivos e exigiram defesas difíceis e corajosas de Rochet, aos 25 minutos, em cabeceio de Juninho, rebote, e nova defesa, nos pés do atacante, a última responsável por sua substituição no intervalo, com lesão na mão esquerda.