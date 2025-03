Não se demite às sextas-feiras

A regra, ainda segundo os estudos, é fazer a demissão na segunda-feira.

Avalia-se, o funcionário terá a semana toda para se reorganizar nas tarefas burocráticas que precisarão ser resolvidas, assim como iniciar os contatos com sua rede de relacionamentos visando a recolocação futura.

O modelo começou a ser adotado nas empresas norte-americanas por volta dos anos de 1980, quando profissionais de recursos humanos entenderam que, à dura missão de demitir e ceifar um profissional de seu emprego por razões diversas, não precisavam ampliar o desgaste emocional ao demitido, justamente no dia em que o final de se semana começa a ser celebrado.

O que ocorreu à medida que a expressão Thanks God It's Friday!, ou simplesmente TDIF, como preferem dizer (Graças a Deus é sexta-feira!), tomava escritórios e fábricas e era o sinal para outra marca histórica das sextas-feiras no modelo norte-americano de viver.

O Happy Hour, que não precisa de tradução porque assim é chamado no mundo todo.

Um jeito leve e relaxado de informar aos patrões e acionistas que a semana foi pegada, metas foram exaustivamente buscadas é que, para renovar as energias para a semana que virá, nada como confraternizar com os colegas, esquecer as durezas da vida e tomar umas, que ninguém é de ferro.