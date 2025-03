Vamos falar a real sobre a seleção?

Falemos das coisas como as coisas são.

O Brasil foi tricampeão mundial em 1970 porque teve a sorte de uma geração que produziu gênios como Pelé, Mané Garrincha, Didi, Nilton Santos, Djalma Santos, Carlos Alberto Torres, Rivellino, Tostão, Gérson etc. E bote etc nisso.

Ganhou o tetra e o penta com menos gênios, embora com Romário, Rivaldo e os Ronaldos, um quartetos de Rs para ninguém botar defeito, e com outro R, de Ricardo Teixeira, que tinha a proteção da Fifa de João Havelange.