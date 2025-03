Seleção se acovarda e é goleada pela Argentina

O fim do primeiro tempo soou feito alívio, embora faltasse ainda o segundo.

Alívio para quem via, porque para Raphinha foi o tempo de levar dois catiripapos de Dibu Martinez e Tagliafico.

Dorival Júnior tirou as galochas, tomou um copo de leite no vestiário e voltou com Léo Ortiz, João Gomes e Endrick, nos lugares de Murilo, Joelinton e Rodrygo, no que insistia no erro de deixar Beraldo fora.

Com João Gomes, ao menos, formava a dupla Fla-Flu do Wolverhampton.

Os argentinos seguiram absolutamente dominantes como se estivessem em casa, aliás, como estavam.

Os brasileiros eram visitantes que não causavam incômodos, agradáveis, gentis.