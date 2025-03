No velho Jalisco

POR LUIZ GUILHERME PIVA



(Sobre a melodia de "O velho Francisco", de Chico Buarque)



Já gozei de hegemonia



Rei Pelé fazendo gol



Vencedor, metia só goleada



Vida veio e me levou





Já ganhei campeonatos



Sem olhar competidor



Inglaterra, Itália, Portugal, China



Vida veio e me levou





Hoje é Brasil e Argentina



Bate aqui certo temor



Ela vem toda tinindo



Vem toda zunindo



Tá cheia de ardor





Quem me vê vê nem bagaço



Do que viu quem me enfrentou



Campeão do mundo, penta no braço



Vida veio e me levou





Maioral, bola era fácil



Pra aprendiz fui professor



Ganhei tanta taça, cem, ou milheiro



Vida veio e me levou





Hoje é Brasil e Argentina



Bate aqui certo temor



Ela vem toda tinindo



Vem toda zunindo



Tá cheia de ardor





Já espalhei biscoito fino



Esbanjei brilho e fulgor



Vicejei nas linhas da Terra infinda



Vida veio e me levou





Wembley, Varsóvia e Jalisco



Dominei o exterior



Morumbi, Millennium Estádio, San Siro



Vida veio e me levou





Hoje é Brasil e Argentina



Bate aqui certo temor



Hoje não joga o Messi, né



Ai, se ele jogasse, Zé



Seria um terror





Acho que tudo é passado



Acho que tudo acabou



Quase que eu já nem jogo mais nada



Vida veio e me levou

___________________________________

Luiz Guilherme Piva publicou "Eram todos camisa dez" e "A vida pela bola" - ambos pela Editora Iluminuras