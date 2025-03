Empatia por Sérgio Moro

Impossível ver o ministro do STF Cristiano Zanin sem se botar no lugar de Sérgio Moro, cujo segundo maior sonho na vida era o de ocupar uma cadeira no mais alto tribunal brasileiro.

Para tanto Moro fez tudo o que fez até alimentar, ao romper com Jair Bolsonaro, sonho ainda maior, o da presidência da República.

Mais fácil será vê-lo como síndico do condomínio onde vive.