O clássico para dois países



O que você entende do título: que o jogo deve parar Argentina e Brasil ou o significado dele?



Entendam como quiserem a rara leitora e o raro leitor porque cabem quaisquer entendimentos, seja que Argentina e Brasil farão jogo digno de paralisar as atenções da hinchada e dos Pachecos, seja que é embate capaz de ser útil no sentido de dar a exata noção do estágio de cada seleção.

Duas conclusões emergem do título ambíguo da coluna: a primeira dá conta da grandeza do encontro desta terça-feira (25) no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, entre duas equipes que somam nada menos de oito taças — clássico menor apenas que Brasil x Itália e Brasil x Alemanha, que somam nove; a segunda permite criticar novamente a estupidez do tal Acordo Ortográfico de 2009 que tirou o acento do verbo parar.

