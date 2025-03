A nova derraphada de Raphinha

Não faz três anos e Raphinha compartilhou em suas redes sociais a frase "Como é triste: o maior erro da carreira de Neymar é nascer brasileiro, esse país não merece seu talento e seu futebol".

De lá para cá, o brasileiro de melhor desempenho na atualidade mostrou que ainda não amadureceu.

Deslumbrado diante do ídolo Romário, entrou na pilha irresponsável do senador e pôs lenha na fogueira do Superclássico sul-americano que prescinde de aditivos.